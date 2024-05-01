Турция намерена присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН
Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР), заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с индонезийским коллегой Ретно Марсуди, пишет газета Sabah.
Министр отметил, что позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией.
«Мы должны вместе положить конец этой бесчеловечной ситуации», – подчеркнул Фидан.
20 февраля посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа.
Международный суд ООН 11 января начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа. В заявлении, опубликованном на сайте МС, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Власти Израиля сочли данные обвинения необоснованными.
30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что израильская армия в любом случае проведет операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.
Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.