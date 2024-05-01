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Турция намерена присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

Ведомости

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР), заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с индонезийским коллегой Ретно Марсуди, пишет газета Sabah.

Министр отметил, что позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией.

«Мы должны вместе положить конец этой бесчеловечной ситуации», – подчеркнул Фидан.

20 февраля посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявил, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа.

Международный суд ООН 11 января начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа. В заявлении, опубликованном на сайте МС, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Власти Израиля сочли данные обвинения необоснованными.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что израильская армия в любом случае проведет операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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