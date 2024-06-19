Израиль утвердил план наземной операции против «Хезболлы» в Ливане

Израиль утвердил план наземной операции против «Хезболлы» в ЛиванеЕго армия объявила о повышенной боеготовности
Командование израильской армии в ночь на 19 июня утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против шиитской группировки «Хезболла» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск, сообщает пресс-служба израильской армии. Решение принято на заседании с участием начальника Северного командования Ори Гордина и начальника Оперативного управления Одеда Басюка.
До этого министр иностранных дел Исраэль Кац предупредил, что в ближайшее время будет принято решение о начале «полномасштабной войны» против «Хезболлы», несмотря на растущее давление со стороны США. «В тотальной войне «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан серьезно пострадает. Израилю придется заплатить цену на фронте и в тылу, но всей мощью армии мы восстановим безопасность жителей севера», – написал он на своей странице в Х.
Заявление израильского министра последовало сразу после публикации аффилированными с «Хезболлой» телеканалами «Аль-Маядин» и «Аль-Манар» видеозаписей, где были показаны гражданские и военные объекты, в том числе торговые центры, портовые объекты, а также комплекс по производству оружия и ракет в городе Хайфе. Как утверждают ливанские СМИ, полеты этих дронов продемонстрировали слабость израильских ПВО.
Израильская армия и движение «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. Но с начала июня конфронтация между ними усилилась: обе стороны угрожают начать войну в любой момент.
США вряд ли смогут снизить напряженность между Израилем и движением «Хезболла», и в случае начала израильской наземной операции на юге Ливана будут вынуждены поддержать своего союзника, полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, Вашингтон и ранее предпринимал попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, но они заканчивались безрезультатно. «Американцы даже оказывали дипломатическое давление на своих союзников, угрожали приостановить поставки своих вооружений. Тем не менее это не мешало израильтянам гнуть свою линию, несмотря на протесты Белого дома», – пояснил эксперт.
Более того, продолжает Сокольщик, если Израиль решится вторгнуться на территорию Ливана, США будут вынуждены поддержать своих союзников из-за опасений потери своих позиций на Ближнем Востоке и роли великой державы. Внутриполитические противоречия мешают Вашингтону выработать стратегически выверенную и последовательную позицию на ближневосточном направлении, говорит эксперт. Этим, по его мнению, активно пользуется израильская элита и искусно манипулирует американцами.
Заявление израильских военных о планируемой операции сделано с целью сдерживания «Хезболлы» от дальнейшей эскалации, полагает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. При этом, отмечает эксперт, Израиль не заинтересован в проведении масштабного наземного наступления на территорию Ливана: «Боевики «Хезболлы» гораздо лучше оснащены и обучены, чем «Хамас». Иначе израильская армия рискует увязнуть в тяжелых боях в условиях плотной городской застройки, как это было в предыдущих ливанских войнах. Полагаю, все ограничится точечными ударами израильских ВВС по позициям ливанской группировки».
За время боев израильтян с «Хезболлой» с октября 2023 г. погибло более 400 ливанцев, из которых 70 – мирные жители. Свыше 100 000 жителей стали перемещенными лицами. С израильской стороны порядка 60 000 израильтян покинули свои дома на севере страны в связи с ракетными обстрелами ливанских боевиков, погибло 15 военнослужащих и 10 гражданских лиц.