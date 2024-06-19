Израиль утвердил план наземной операции против «Хезболлы» в Ливане

США вряд ли смогут снизить напряженность между Израилем и движением «Хезболла», и в случае начала израильской наземной операции на юге Ливана будут вынуждены поддержать своего союзника, полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, Вашингтон и ранее предпринимал попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, но они заканчивались безрезультатно. «Американцы даже оказывали дипломатическое давление на своих союзников, угрожали приостановить поставки своих вооружений. Тем не менее это не мешало израильтянам гнуть свою линию, несмотря на протесты Белого дома», – пояснил эксперт.