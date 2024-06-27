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Хуситы ударили ракетами по Хайфе и атаковали судно Seajoy в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли нескольких ракетных ударов по «жизненно важной цели» в Хайфе и атаковали корабль Seajoy в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары по Хайфу наносились крылатыми ракетами. Операция была совместной с «Исламским сопротивлением Ирака» и, по словам Сариа, «достигла своей цели».

Атака на корабль была связана с нарушением владельца судна запрета на доступ в порты Палестины.

«Операция была проведена совместно БПЛА, ракетными и военно-морскими силами, с использованием надводного катера без экипажа и нескольких ракет и беспилотников. Операция привела к прямому и точному попаданию в корабль», – рассказал Сариа.  

26 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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