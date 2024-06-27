Хуситы ударили ракетами по Хайфе и атаковали судно Seajoy в Красном море
Йеменские хуситы нанесли нескольких ракетных ударов по «жизненно важной цели» в Хайфе и атаковали корабль Seajoy в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что удары по Хайфу наносились крылатыми ракетами. Операция была совместной с «Исламским сопротивлением Ирака» и, по словам Сариа, «достигла своей цели».
Атака на корабль была связана с нарушением владельца судна запрета на доступ в порты Палестины.
«Операция была проведена совместно БПЛА, ракетными и военно-морскими силами, с использованием надводного катера без экипажа и нескольких ракет и беспилотников. Операция привела к прямому и точному попаданию в корабль», – рассказал Сариа.
26 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» и иракское исламское сопротивление атаковали несколькими беспилотниками контейнеровоз MSC Manzanillo в израильском порту Хайфа.