Протестующие против правительства Израиля собрались перед резиденцией Нетаньяху
На демонстрацию протеста против правительства Израиля перед резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме вышли тысячи людей. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Протестующие перекрыли улицу и скандировали требования об отставке правительства в связи с тем, что оно, по их мнению, не обеспечивает должный уровень безопасности и экономического развития. На место прибыла полиция, отмечает издание.
После того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировки «Хамас» напали на Израиль и захватили более 200 заложников, в еврейском государстве прошли несколько массовых протестов против правительства. Так, в конце марта – начале апреля десятки тысяч граждан вышли на улицы с требованиями к властям предпринять более активные действия для освобождения пленников.