Протестующие против правительства Израиля собрались перед резиденцией Нетаньяху

После того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировки «Хамас» напали на Израиль и захватили более 200 заложников, в еврейском государстве прошли несколько массовых протестов против правительства. Так, в конце марта – начале апреля десятки тысяч граждан вышли на улицы с требованиями к властям предпринять более активные действия для освобождения пленников.