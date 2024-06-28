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Посол Антонов раскритиковал США за доклад о нарушениях прав верующих в России

Ведомости

Утверждения государственного департамента США о нарушениях прав верующих в России неприемлемы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Считаем неприемлемыми обвинения в якобы попрании Россией прав верующих и отсутствии у нас межконфессионального согласия. <…> Прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране», – сказал Антонов.

Ранее в июне государственный департамент США опубликовал доклад о свободе вероисповедания в мире в 2023 г. В нем говорится, что с 2021 г. Россия была обозначена как «страна, вызывающая особую озабоченность» в связи с «вопиющими нарушениями свободы вероисповедания». В прошлом году, сказано в докладе, религиозные группы и неправительственные организации вновь сообщили о том, что власти якобы подвергали задержаниям, тюремному заключению и пыткам лиц из-за их религиозных убеждений или принадлежности к группам, признанным «экстремистскими», «террористическими» или «нежелательными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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