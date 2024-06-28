Посол Антонов раскритиковал США за доклад о нарушениях прав верующих в России

Ранее в июне государственный департамент США опубликовал доклад о свободе вероисповедания в мире в 2023 г. В нем говорится, что с 2021 г. Россия была обозначена как «страна, вызывающая особую озабоченность» в связи с «вопиющими нарушениями свободы вероисповедания». В прошлом году, сказано в докладе, религиозные группы и неправительственные организации вновь сообщили о том, что власти якобы подвергали задержаниям, тюремному заключению и пыткам лиц из-за их религиозных убеждений или принадлежности к группам, признанным «экстремистскими», «террористическими» или «нежелательными».