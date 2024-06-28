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Песков: Москва наблюдает за предвыборной кампанией во Франции

Ведомости

Кремль наблюдает за предвыборной кампанией во Франции, ее исход представляет интерес для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Франция – одна из крупнейших стран Европы. <…> Мы видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил. Но, опять же, это внутреннее дело Франции», – сказал представитель Кремля.

20 июня премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявлял, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине значительно сократится. Атталь выразил уверенность, что победа Национального объединения станет «блокадой Евросоюза» и «началом фрексита», то есть выхода Франции из ЕС.

Решение о роспуске Национального собрания и досрочных парламентских выборах президент Франции Эммануэль Макрон принял 9 июня после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.

Внеочередные парламентские выборы во Франции состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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