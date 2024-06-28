Песков: Москва наблюдает за предвыборной кампанией во Франции
Кремль наблюдает за предвыборной кампанией во Франции, ее исход представляет интерес для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Франция – одна из крупнейших стран Европы. <…> Мы видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил. Но, опять же, это внутреннее дело Франции», – сказал представитель Кремля.
20 июня премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявлял, что при победе правых на выборах в Национальное собрание Франции помощь Украине значительно сократится. Атталь выразил уверенность, что победа Национального объединения станет «блокадой Евросоюза» и «началом фрексита», то есть выхода Франции из ЕС.
Решение о роспуске Национального собрания и досрочных парламентских выборах президент Франции Эммануэль Макрон принял 9 июня после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
Внеочередные парламентские выборы во Франции состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).