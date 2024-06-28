Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО в Шевченково
Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-грузовые автомобили с боекомплектом. Кадры уничтожения были опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Позицию пусковой установки обнаружили российские военные - операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Отследив перемещение американской РСЗО, операторы вскрыли ангар в н. п. Шевченково, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS, транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом», – говорится в сообщении.
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару. В том числе были уничтожены боевики вооруженных сил Украины.
28 июня стало известно, что подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. По данным Минобороны, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.