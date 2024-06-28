Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО в Шевченково

28 июня стало известно, что подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. По данным Минобороны, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.