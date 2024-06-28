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Российские военнослужащие уничтожили американскую РСЗО в Шевченково

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-грузовые автомобили с боекомплектом. Кадры уничтожения были опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

Позицию пусковой установки обнаружили российские военные - операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Отследив перемещение американской РСЗО, операторы вскрыли ангар в н. п. Шевченково, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации американской М270 А1 MLRS, транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом», – говорится в сообщении.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару. В том числе были уничтожены боевики вооруженных сил Украины.

28 июня стало известно, что подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. По данным Минобороны, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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