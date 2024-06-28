Верховный суд США может принять решение по иммунитету Трампа 1 июля
Текущая сессия Верховного суда (ВС) США завершится 1 июля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление председателя ВС США Джона Робертса.
Исходя из этого, можно полагать, что решение о праве бывшего президента Дональда Трампа на иммунитет от уголовного преследования будет опубликовано 1 июля. Дело экс-президента – одно из четырех, по которому инстанция намеревалась вынести решение в ходе текущей сессии.
25 апреля суд рассмотрел иск Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 г.
Тогда многие эксперты от американских СМИ полагали, что суд может вернуть дело в нижестоящую инстанцию для пересмотра. Процедура может занять от одного до нескольких месяцев. Позже дело можно будет снова передать в Верховный суд, которому также потребуется несколько месяцев на повторное рассмотрение.
Поэтому многие эксперты от американских СМИ, изучившие мнения судей, были уверены, что любое решение будет выгодно Трампу. В случае если Верховный суд вынесет решение в его пользу, он достигнет цели. Если же дело отправится на пересмотр, то вся процедура может затянуться до президентских выборов в ноябре и даже позже.
6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению.
В Верховном суде заседают девять судей, трое из которых были назначены во время президентства Трампа. На сегодняшний день там сложилось консервативное большинство (шесть к трем).