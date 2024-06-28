Верховный суд США может принять решение по иммунитету Трампа 1 июля

Поэтому многие эксперты от американских СМИ, изучившие мнения судей, были уверены, что любое решение будет выгодно Трампу. В случае если Верховный суд вынесет решение в его пользу, он достигнет цели. Если же дело отправится на пересмотр, то вся процедура может затянуться до президентских выборов в ноябре и даже позже.