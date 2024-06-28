Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Верховный суд США может принять решение по иммунитету Трампа 1 июля

Ведомости

Текущая сессия Верховного суда (ВС) США завершится 1 июля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление председателя ВС США Джона Робертса.

Исходя из этого, можно полагать, что решение о праве бывшего президента Дональда Трампа на иммунитет от уголовного преследования будет опубликовано 1 июля. Дело экс-президента – одно из четырех, по которому инстанция намеревалась вынести решение в ходе текущей сессии.

25 апреля суд рассмотрел иск Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 г.

Тогда многие эксперты от американских СМИ полагали, что суд может вернуть дело в нижестоящую инстанцию для пересмотра. Процедура может занять от одного до нескольких месяцев. Позже дело можно будет снова передать в Верховный суд, которому также потребуется несколько месяцев на повторное рассмотрение.

Поэтому многие эксперты от американских СМИ, изучившие мнения судей, были уверены, что любое решение будет выгодно Трампу. В случае если Верховный суд вынесет решение в его пользу, он достигнет цели. Если же дело отправится на пересмотр, то вся процедура может затянуться до президентских выборов в ноябре и даже позже.

6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению.

В Верховном суде заседают девять судей, трое из которых были назначены во время президентства Трампа. На сегодняшний день там сложилось консервативное большинство (шесть к трем).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных