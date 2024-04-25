Верховный суд США не готов дать иммунитет Дональду Трампу

Верховный суд США не готов дать иммунитет Дональду ТрампуЭтот вопрос очень важен для исхода выборов президента США
Верховный суд США 25 апреля рассмотрел иск экс-президента страны Дональда Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 г. По данным юридических экспертов газеты The New York Times, присутствовавших на заседании, орган вряд ли сможет быстро вынести решение. Возможно, он решит направить дело на повторное рассмотрение в суд нижестоящей инстанции для выяснения отдельных вопросов. Обычно на написание решения требуется 3-4 недели.
Процесс в первой инстанции может занять от одного до нескольких месяцев, после чего Верховный суд сможет снова принять его к рассмотрению. Новое рассмотрение в Верховном суде также займет некоторое время. Поэтому журналисты NYT полагают, что итоговое решение может быть не вынесено до президентских выборов 2024 г.
Вопрос, поставленный перед Верховным судом, звучит следующим образом: «Должен ли бывший президент Трамп пользоваться абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за все, что связано с его президентством?». Юридическая команда Трампа утверждает, он не может нести ответственность за вменяемые прокуратурой преступления, так как, исходя из позиции обвинения, они были совершены в период его президентства, что якобы давало ему абсолютный иммунитет. Часть аргументации адвокатов экс-главы государства основывается на решении Верховного суда от 1982 г., по которому бывшим руководителям страны предоставляется иммунитет от преследования по гражданским делам (по действиям, совершенным в период президентства).
По информации журналистов, присутствовавших на заседании, председатель Верховного суда Джон Робертс «скептически отнесся» к позиции обвинения, согласно которой решение 1982 г. не должно распространяться на уголовные дела. В свою очередь, судья Кетанджи Джексон подчеркнула, что предоставление абсолютного иммунитета Трампу может превратить институт президентства в «гнездо криминальных действий» в США. Но консервативный судья Сэмюэль Алито уверен, что отсутствие возможности иммунитета навредит традиции мирной передачи власти. По мнению судьи, кандидатам, проигравшим выборы, будет сложнее передать ее из-за страха начала расследования со стороны нового руководства страны.
6 февраля апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. Согласно январскому опросу Bloomberg, более половины избирателей в колеблющихся штатах (в них часто решается исход президентской гонки) не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в уголовном преступлении. Другие уголовные обвинения в отношении Трампа, например, дела о хранении в его поместье секретных документов и о попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. в штате Джорджия, не дошли до суда.
В Верховном суде заседают девять судей, трое из которых были назначены во время президентства Трампа. На сегодняшний день там сложилось консервативное большинство (шесть к трем).
«Широкое толкование содержания иммунитета (адвокатами Трампа – "Ведомости"), на наш взгляд, не подтверждается положениями Конституции США и существующей судебной практикой», – говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
Конституция США не предусматривает иммунитет президента США от уголовного преследования, несмотря на то, что, как показывает текст Конституций отдельных штатов того времени и положения об иммунитете иных ветвей власти (например, положения о защите сенаторов и представителей от ареста во время их присутствия на сессии соответствующих палат) показывают, что юридическая техника позволяла предусмотреть данные положения.
Существующая судебная практика подтверждает иммунитет исключительно действующего президента исключительно в рамках гражданской ответственности.
Сам институт импичмента подтверждает возможность уголовного преследования президента США за действия, совершенные им во время замещения должности: он предусматривает, что в рамках импичмента президент может быть отстранен от должности или дисквалифицирован, но лицо, признанное виновным, тем не менее, подлежит обвинению, суду, приговору и наказанию в соответствии с законом.
Именнов полагает, что принятие решения о полном и безграничном иммунитете президента США за действия, совершенные во время замещения должности, весьма маловероятно. Поскольку на уровне штатов рассматриваются различные категории дел в отношении Трампа, соответствующие суды должны будут оценить, применение какого толкования решения Верховного Суда будет допустимо с учетом специфики обстоятельств дела и квалификации предъявленного в конкретном деле обвинения. «Поэтому на данном этапе выводы относительно перспектив разрешения дел на уровне штатов будут являться преждевременными», – говорит юрист.
Он также подчеркнул, что решение Верховного суда, каким бы оно ни было, не повлияет на возможность объявления Трампу импичмента, если ему все-таки удастся переизбраться.