Верховный суд США не готов дать иммунитет Дональду Трампу

6 февраля апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. Согласно январскому опросу Bloomberg, более половины избирателей в колеблющихся штатах (в них часто решается исход президентской гонки) не будут голосовать за Трампа, если его признают виновным в уголовном преступлении. Другие уголовные обвинения в отношении Трампа, например, дела о хранении в его поместье секретных документов и о попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. в штате Джорджия, не дошли до суда.