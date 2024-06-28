Талибы рассчитывают на снятие санкций после встречи под эгидой ООН в Дохе
Афганистан рассчитывает на снятие санкций по результатам встречи в столице Катара – Дохе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу политбюро движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Катаре Сухейла Шахина.
«Я надеюсь, что на этом заседании будет достигнуто решение афганской проблемы, с которой сталкивается сейчас народ Афганистана, а именно снятие экономических санкций, введенных против народа Афганистана», – сказал Шахин.
1 июля в Дохе под эгидой ООН состоится третья встреча спецпредставителей по Афганистану. В ней примут участие Россия, КНР, Иран, Пакистан, США, Великобритания, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Индонезия, Япония, Республика Корея, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Канада, ОИС, ШОС и ЕС. Российскую делегацию возглавит специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Целью встречи заявлено обсуждение скоординированного международного взаимодействия с Афганистаном.