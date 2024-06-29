Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Турции

В ноябре 2023 г. сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево. Сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, в результате оно оказалось на мели, сообщал Росморречфлот. Сухогруз должен был доставить ячмень в Египет. В том же месяце российский танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина.