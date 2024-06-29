Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Турции
Сухогруз с пшеницей «Леди Аяна», следовавший из России в Тунис, сел на мель напротив стамбульского района Ешилькёй. Об этом со ссылкой на Главное управление прибрежной безопасности (KEGM) Турции пишет новостной турецкий портал Haberler.
В заявлении KEGM говорится: «К сухогрузу Lady Ayana длиной 169 м, груженному пшеницей, который сел на мель после постановки на якорь перед Ешилькёем во время плавания из России в Тунис, были немедленно направлены быстроходное спасательное судно KEGM-3 и буксир Kurtarma-10, принадлежащие Главному управлению береговой безопасности Министерства транспорта и инфраструктуры».
В ноябре 2023 г. сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево. Сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, в результате оно оказалось на мели, сообщал Росморречфлот. Сухогруз должен был доставить ячмень в Египет. В том же месяце российский танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина.