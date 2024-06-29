«ЕР» выдвинула Смирнова кандидатом на пост губернатора Курской области

«Приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие руководства партии, доверие жителей Курской области. Людей, в первую очередь, интересует уверенность в завтрашнем дне, а это – развитие экономики, рост благосостояния, строительство новых объектов, создание комфортной среды проживания», – отметил Смирнов.