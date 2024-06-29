Песков: подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки адаптируются в Москве
Две охотничьи собаки породы пхунсан, полученные президентом России Владимиром Путиным в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына, находятся в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Представителя Кремля спросили, привезли ли собак в российскую столицу и проведены ли животным необходимые процедуры.
«Собаки в Москве. Адаптируются», – сказал Песков.
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы 20 июня, в ходе визита президента России в Северную Корею. Лидер КНДР таже наградил Путина высшей госнаградой в Северной Корее – орденом Ким Ир Сена. Путин, в свою очередь, подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
21 июня Песков сообщил, что собаки получат клички после прибытия в Россию и проведения связанных с карантином процедур.