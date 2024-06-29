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Песков: подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки адаптируются в Москве

Ведомости

Две охотничьи собаки породы пхунсан, полученные президентом России Владимиром Путиным в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына, находятся в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Представителя Кремля спросили, привезли ли собак в российскую столицу и проведены ли животным необходимые процедуры.

«Собаки в Москве. Адаптируются», – сказал Песков.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы 20 июня, в ходе визита президента России в Северную Корею. Лидер КНДР таже наградил Путина высшей госнаградой в Северной Корее – орденом Ким Ир Сена. Путин, в свою очередь, подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

21 июня Песков сообщил, что собаки получат клички после прибытия в Россию и проведения связанных с карантином процедур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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