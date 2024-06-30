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Посол Бикантов: создание военной базы РФ в ЦАР остается в повестке переговоров

Ведомости

Создание военной базы России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остается в повестке переговоров между сторонами. Об этом сообщил посол РФ в стране Александр Бикантов в разговоре с «РИА Новости».

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», – сказал он, добавив, что обсуждение не находится в активной фазе. Москва и Банги не согласовывали сроки, место размещения и численность воинского контингента.

О желании разместить российскую военную базу заявлял посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. В мае прошлого года он сообщил, что республике нужна база, где могли бы находиться от 5000 до 10 000 солдат. После начала вооруженного конфликта в Судане в ЦАР пришло много беженцев. Это создает дополнительную угрозу, подчеркнул посол. По его словам, ЦАР заинтересована в развитии военного сотрудничества с Москвой.

Официально российские военные советники находятся в ЦАР с 2018 г., где тренируют армию и другие силовые ведомства страны. В декабре 2020 г. Россия направила в республику 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИДа, их направили туда «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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