Посол Бикантов: создание военной базы РФ в ЦАР остается в повестке переговоров

О желании разместить российскую военную базу заявлял посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. В мае прошлого года он сообщил, что республике нужна база, где могли бы находиться от 5000 до 10 000 солдат. После начала вооруженного конфликта в Судане в ЦАР пришло много беженцев. Это создает дополнительную угрозу, подчеркнул посол. По его словам, ЦАР заинтересована в развитии военного сотрудничества с Москвой.