Посол Бикантов: создание военной базы РФ в ЦАР остается в повестке переговоров
Создание военной базы России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остается в повестке переговоров между сторонами. Об этом сообщил посол РФ в стране Александр Бикантов в разговоре с «РИА Новости».
«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», – сказал он, добавив, что обсуждение не находится в активной фазе. Москва и Банги не согласовывали сроки, место размещения и численность воинского контингента.
О желании разместить российскую военную базу заявлял посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. В мае прошлого года он сообщил, что республике нужна база, где могли бы находиться от 5000 до 10 000 солдат. После начала вооруженного конфликта в Судане в ЦАР пришло много беженцев. Это создает дополнительную угрозу, подчеркнул посол. По его словам, ЦАР заинтересована в развитии военного сотрудничества с Москвой.
Официально российские военные советники находятся в ЦАР с 2018 г., где тренируют армию и другие силовые ведомства страны. В декабре 2020 г. Россия направила в республику 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИДа, их направили туда «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики».