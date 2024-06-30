В Одессе на пляже произошел взрыв
В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Видео опубликовала украинская интернет-газета «Страна».
Столб воды поднялся в нескольких метрах от людей, плававших у берега.
«Судя по всему, никто из них не пострадал. Паблики предполагают, что это могла быть мина», – добавило издание.
Позже «Страна» соообщила, что в Одесской области после воздушной тревоги прозвучал взрыв.
2 июня пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила, что портовая инфраструктура Украины повреждена в результате удара. «Страна» в то же время сообщала, что 2 июня прилет фиксировался в районе Одессы.