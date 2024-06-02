ВМС Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Сообщения об уничтожении кораблей и катеров украинских ВМС в командовании назвали «дезинформацией». Там не уточнили, в каком районе была повреждена портовая инфраструктура. Издание «Страна.ua» в то же время сообщало, что 2 июня прилет фиксировался в районе Одессы.