ВМС Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Портовая инфраструктура Украины повреждена в результате удара, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба военно-морских сил (ВМС) республики.
Сообщения об уничтожении кораблей и катеров украинских ВМС в командовании назвали «дезинформацией». Там не уточнили, в каком районе была повреждена портовая инфраструктура. Издание «Страна.ua» в то же время сообщало, что 2 июня прилет фиксировался в районе Одессы.
Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении катеров ВМС Украины в Черном море. 29 мая морская авиация Черноморского флота уничтожила два безэкипажных катера в северо-западной части акватории Черного моря. 24 мая российские военные обнаружили три безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма, а 17 мая в акватории Черного моря были уничтожены шесть безэкипажных катеров.