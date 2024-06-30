Вучич: практически невозможно избежать конфликта «Хезболлы» и Израиля

«Хамас» – это тот, кто может объединить весь исламский мир с точки зрения деклараций, гуманитарной поддержки, но не прямого участия в конфликте. «Хезболла» – это конфликт [Израиля] с Ливаном, он вводит нас в большой конфликт на Святой земле, на всем Востоке, но также вовлекает весь Запад и весь Восток», – сказал Вучич.