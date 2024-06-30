Вучич: практически невозможно избежать конфликта «Хезболлы» и Израиля
Для мира наступают гораздо более трудные времена: грядет конфликт ливанской шиитской группировки «Хезболла» и Израиля, его почти невозможно избежать. Об том заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
По его словам, это будет настоящим большим конфликтом, потому что за «Хезболлой» стоит Иран.
«Хамас» – это тот, кто может объединить весь исламский мир с точки зрения деклараций, гуманитарной поддержки, но не прямого участия в конфликте. «Хезболла» – это конфликт [Израиля] с Ливаном, он вводит нас в большой конфликт на Святой земле, на всем Востоке, но также вовлекает весь Запад и весь Восток», – сказал Вучич.
Он напомнил, что еще 25 ноября 2021 г. рассказал о наступающих сложных временах в Европе за три месяца до начала конфликта на Украине и заявил, что из государственных деятелей, присутствовавших на зимних Олимпийских играх в Китае, только он и шейх Мухаммед были уверены, что на востоке Европы будет конфликт.
«Он сказал: " Я ожидаю в июне", я назвал ему 1 марта. Я ошибся на семь дней», – добавил Вучич.
Говоря о трудных временах, ожидающих мир, он отметил, что хотел бы ошибиться, и добавил, что готов в таком случае признать свою неправоту.
Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.