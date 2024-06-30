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Вучич: практически невозможно избежать конфликта «Хезболлы» и Израиля

Ведомости

Для мира наступают гораздо более трудные времена: грядет конфликт ливанской шиитской группировки «Хезболла» и Израиля, его почти невозможно избежать. Об том заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

По его словам, это будет настоящим большим конфликтом, потому что за «Хезболлой» стоит Иран.

«Хамас» – это тот, кто может объединить весь исламский мир с точки зрения деклараций, гуманитарной поддержки, но не прямого участия в конфликте. «Хезболла» – это конфликт [Израиля] с Ливаном, он вводит нас в большой конфликт на Святой земле, на всем Востоке, но также вовлекает весь Запад и весь Восток», – сказал Вучич.

Он напомнил, что еще 25 ноября 2021 г. рассказал о наступающих сложных временах в Европе за три месяца до начала конфликта на Украине и заявил, что из государственных деятелей, присутствовавших на зимних Олимпийских играх в Китае, только он и шейх Мухаммед были уверены, что на востоке Европы будет конфликт.

«Он сказал: " Я ожидаю в июне", я назвал ему 1 марта. Я ошибся на семь дней», – добавил Вучич.

Говоря о трудных временах, ожидающих мир, он отметил, что хотел бы ошибиться, и добавил, что готов в таком случае признать свою неправоту.

Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала эскалации в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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