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В Пакистане 19 заключенных совершили побег из тюрьмы

Ведомости

В городе Равалакот в пакистанской зоне Кашмира из тюрьмы сбежали 19 заключенных, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.

«В результате серьезного нарушения правил безопасности 19 заключенных, в том числе шесть приговоренных к смертной казни, сбежали из тюрьмы Равалакот», – сказано в сообщении.

По данным источников, еще один заключенный, раненный при попытке побега, погиб от полученных травм в местной больнице. Полиция региона приведена в состояние повышенной готовности, а все въезды и выезды опечатаны.

Восемь тюремных служащих, включая заместителя начальника, задержаны для проведения расследования инцидента. Власти отстранили их от работы, а также уволили чиновника, который отвечал за работу тюрем. Правительство Пакистана попросило председателя Верховного суда создать комиссию для расследования произошедшего.

3 марта в Гаити более 3500 заключенных главной тюрьмы в столице страны Порт-о-Пренсе сбежали после нападения вооруженной группировки. В учреждении остались лишь 18 бывших колумбийских солдат, обвиненных в наемничестве во время убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 г. Вторая тюрьма в Круа-де-Буке также была захвачена.

Правительство Гаити объявляло чрезвычайное положение и ночной комендантский час.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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