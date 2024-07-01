В Пакистане 19 заключенных совершили побег из тюрьмы

3 марта в Гаити более 3500 заключенных главной тюрьмы в столице страны Порт-о-Пренсе сбежали после нападения вооруженной группировки. В учреждении остались лишь 18 бывших колумбийских солдат, обвиненных в наемничестве во время убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 г. Вторая тюрьма в Круа-де-Буке также была захвачена.