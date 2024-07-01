В Пакистане 19 заключенных совершили побег из тюрьмы
В городе Равалакот в пакистанской зоне Кашмира из тюрьмы сбежали 19 заключенных, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.
«В результате серьезного нарушения правил безопасности 19 заключенных, в том числе шесть приговоренных к смертной казни, сбежали из тюрьмы Равалакот», – сказано в сообщении.
По данным источников, еще один заключенный, раненный при попытке побега, погиб от полученных травм в местной больнице. Полиция региона приведена в состояние повышенной готовности, а все въезды и выезды опечатаны.
Восемь тюремных служащих, включая заместителя начальника, задержаны для проведения расследования инцидента. Власти отстранили их от работы, а также уволили чиновника, который отвечал за работу тюрем. Правительство Пакистана попросило председателя Верховного суда создать комиссию для расследования произошедшего.
3 марта в Гаити более 3500 заключенных главной тюрьмы в столице страны Порт-о-Пренсе сбежали после нападения вооруженной группировки. В учреждении остались лишь 18 бывших колумбийских солдат, обвиненных в наемничестве во время убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 г. Вторая тюрьма в Круа-де-Буке также была захвачена.
Правительство Гаити объявляло чрезвычайное положение и ночной комендантский час.