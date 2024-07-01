Комитет Совета Федерации одобрил заявление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

Проект заявления Федерального собрания РФ о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ был внесен в Госдуму 28 июня. Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что депутаты предложат рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.