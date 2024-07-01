Комитет Совета Федерации одобрил заявление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ
Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал палате принять 3 июля заявление о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), пишет ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании комитета.
Проект заявления Федерального собрания РФ о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ был внесен в Госдуму 28 июня. Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что депутаты предложат рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации.
Согласно тексту проекта, сейчас площадка ПА ОБСЕ используется для реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственных связей событий, происходящих на Украине. «Последней точкой», признают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте.
Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе, отмечается в документе.