Песков: в ближайший месяц России предстоит большая работа в Совбезе ООН
Повестка дня в Совете безопасности ООН очень загружена, России предстоит большая работа в ближайшие четыре недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескова спросили, удастся ли России за месяц председательства в Собвезе ООН вывести организацию в русло объективности и позитива.
«Конечно же, за четыре недели это сделать очень сложно, тем более учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая в Совбезе, с понятными, с известными странами в Российской Федерации. <…> Россия всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны», – подчеркнул представитель Кремля.
В июле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. В середине июня сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН 16 и 17 июля. 16 июля планируются открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, 17 июля – на тему ближневосточного урегулирования.