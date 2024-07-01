Песков: в ближайший месяц России предстоит большая работа в Совбезе ООН

«Конечно же, за четыре недели это сделать очень сложно, тем более учитывая крайне конфронтационную атмосферу, которая в Совбезе, с понятными, с известными странами в Российской Федерации. <…> Россия всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны», – подчеркнул представитель Кремля.