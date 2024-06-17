Лавров станет председателем двух заседаний Совбеза ООН
Глава российского МИД Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».
В Совбезе ООН 16 июля предполагается провести открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, 17 июля – на тему ближневосточного урегулирования.
Участие в открытых дебатах могут принимать не только 15 членов Совбеза ООН, но и другие государства, входящие в организацию.
6 июня Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г.