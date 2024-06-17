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Лавров станет председателем двух заседаний Совбеза ООН

Ведомости

Глава российского МИД Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

В Совбезе ООН 16 июля предполагается провести открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, 17 июля – на тему ближневосточного урегулирования.

Участие в открытых дебатах могут принимать не только 15 членов Совбеза ООН, но и другие государства, входящие в организацию.

6 июня Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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