В Совбез ООН избраны пять новых непостоянных членов

Страны были избраны требуемым большинством в две трети голосов. Распределение между регионами проводилось следующим образом: одно место для Африканской группы (сейчас занимает Мозамбик), одно для Азиатско-Тихоокеанской группы (Япония), одно для Латиноамериканской и Карибской групп (Эквадор) и два места для Западноевропейской и других групп (Мальта и Швейцария).