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В Совбез ООН избраны пять новых непостоянных членов

Ведомости

В ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее ООН избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации, ими стали Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г. Об этом сообщается на сайте ООН.

Страны были избраны требуемым большинством в две трети голосов. Распределение между регионами проводилось следующим образом: одно место для Африканской группы (сейчас занимает Мозамбик), одно для Азиатско-Тихоокеанской группы (Япония), одно для Латиноамериканской и Карибской групп (Эквадор) и два места для Западноевропейской и других групп (Мальта и Швейцария).

На сайте ООН отмечается, что все избранные страны ранее входили в состав совета: Пакистан – семь раз, Панама – пять раз, Дания – четыре раза, Греция – два раза и Сомали – один раз.

С 1 января новые члены Совбеза заменят тех, чьи двухлетние полномочия заканчиваются 31 декабря 2024 г. – Мозамбик, Японию, Эквадор, Мальту и Швейцарию. В совете по-прежнему остаются пять постоянных членов, имеющих право вето, – Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Также в составе Совбеза продолжат работу пять стран – непостоянных членов, которые избраны в прошлом году, – Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Словения.

Совет Безопасности ООН был основан в октябре 1945 г., на него возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Является одним из главных и постоянно действующих органов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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