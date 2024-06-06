В Совбез ООН избраны пять новых непостоянных членов
В ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее ООН избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации, ими стали Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Срок их полномочий начнется с 1 января 2025 г. и закончится 31 декабря 2026 г. Об этом сообщается на сайте ООН.
Страны были избраны требуемым большинством в две трети голосов. Распределение между регионами проводилось следующим образом: одно место для Африканской группы (сейчас занимает Мозамбик), одно для Азиатско-Тихоокеанской группы (Япония), одно для Латиноамериканской и Карибской групп (Эквадор) и два места для Западноевропейской и других групп (Мальта и Швейцария).
На сайте ООН отмечается, что все избранные страны ранее входили в состав совета: Пакистан – семь раз, Панама – пять раз, Дания – четыре раза, Греция – два раза и Сомали – один раз.
С 1 января новые члены Совбеза заменят тех, чьи двухлетние полномочия заканчиваются 31 декабря 2024 г. – Мозамбик, Японию, Эквадор, Мальту и Швейцарию. В совете по-прежнему остаются пять постоянных членов, имеющих право вето, – Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Также в составе Совбеза продолжат работу пять стран – непостоянных членов, которые избраны в прошлом году, – Алжир, Гайана, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Словения.
Совет Безопасности ООН был основан в октябре 1945 г., на него возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Является одним из главных и постоянно действующих органов ООН.