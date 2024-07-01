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Финский парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Ведомости

Парламент Финляндии единогласно принял соглашение в области обороны с США, согласно которому республика откроет свои 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. Об этом сообщает Yle.

Договор о расширении военного и оборонного взаимодействия в декабре 2023 г. подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Для официального утверждения соглашения требовалось его рассмотрение парламентом Финляндии. В июне комитет по конституционным вопросам законодательного органа постановил, что документ должен быть одобрен большинством в две трети голосов, пишет Yle.

Согласно принятому соглашению, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, документ предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде. Yle отмечает, что США имеют аналогичные соглашения более чем с 20 странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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