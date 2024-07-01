Финский парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Согласно принятому соглашению, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, документ предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде. Yle отмечает, что США имеют аналогичные соглашения более чем с 20 странами.