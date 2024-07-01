Финский парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США
Парламент Финляндии единогласно принял соглашение в области обороны с США, согласно которому республика откроет свои 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. Об этом сообщает Yle.
Договор о расширении военного и оборонного взаимодействия в декабре 2023 г. подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Для официального утверждения соглашения требовалось его рассмотрение парламентом Финляндии. В июне комитет по конституционным вопросам законодательного органа постановил, что документ должен быть одобрен большинством в две трети голосов, пишет Yle.
Согласно принятому соглашению, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, документ предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде. Yle отмечает, что США имеют аналогичные соглашения более чем с 20 странами.