Верховный суд США отказал Трампу в абсолютном иммунитете

25 апреля суд рассмотрел иск Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 г. Как отмечали опрошенные западными СМИ эксперты, суд может вернуть дело в нижестоящую инстанцию для пересмотра. Процедура может занять от одного до нескольких месяцев. Позже дело можно будет снова передать в Верховный суд, которому также потребуется несколько месяцев на повторное рассмотрение.