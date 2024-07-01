Верховный суд США отказал Трампу в абсолютном иммунитете
Верховный суд США отказался признать за кандидатом в президенты и бывшим главой государства Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования, при этом он обладает частичным иммунитетом. Это следует из постановления.
Иммунитет для бывшего президента распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий» в период президентства, говорится в решении суда.
«Что касается остальных его служебных действий, то он имеет право как минимум на вероятный иммунитет», – говорится в сообщении. В отношении иных действий иммунитет не предусматривается.
25 апреля суд рассмотрел иск Трампа по вопросу об иммунитете от уголовного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 г. Как отмечали опрошенные западными СМИ эксперты, суд может вернуть дело в нижестоящую инстанцию для пересмотра. Процедура может занять от одного до нескольких месяцев. Позже дело можно будет снова передать в Верховный суд, которому также потребуется несколько месяцев на повторное рассмотрение.
6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению.
Трамп стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс, получившей $130 000 за ее молчание о предполагаемой интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.