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Захарова назвала нового верховного комиссара Канады антисемитом

Ведомости

Занявший должность верховного комиссара комиссии Канады по правам человека Бирджу Даттани является антисемитом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Даттани был комиссаром по правам человека провинции Юкон, после повышения он будет курировать их соблюдение на территории всей страны.

«И все бы ничего, но он… антисемит. Настоящий, искренний до ужаса юдофоб. <…> Участвовал в совместных мероприятиях с Аднаном Ханом. Если вы не знали, то Аднан Хан – известный террорист», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила о ситуации в сентябре 2023 г., когда на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию, но в действительности это ветеран дивизии СС «Галичина». Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». В Кремле сочли инцидент с чествованием гитлеровца возмутительным. Позже в связи со скандалом члены парламента Канады осудили нацизм во всех его проявлениях, передавал CTV News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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