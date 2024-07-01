Захарова назвала нового верховного комиссара Канады антисемитом

Она также напомнила о ситуации в сентябре 2023 г., когда на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию, но в действительности это ветеран дивизии СС «Галичина». Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». В Кремле сочли инцидент с чествованием гитлеровца возмутительным. Позже в связи со скандалом члены парламента Канады осудили нацизм во всех его проявлениях, передавал CTV News.