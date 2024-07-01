Захарова назвала нового верховного комиссара Канады антисемитом
Занявший должность верховного комиссара комиссии Канады по правам человека Бирджу Даттани является антисемитом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Даттани был комиссаром по правам человека провинции Юкон, после повышения он будет курировать их соблюдение на территории всей страны.
«И все бы ничего, но он… антисемит. Настоящий, искренний до ужаса юдофоб. <…> Участвовал в совместных мероприятиях с Аднаном Ханом. Если вы не знали, то Аднан Хан – известный террорист», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о ситуации в сентябре 2023 г., когда на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию, но в действительности это ветеран дивизии СС «Галичина». Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». В Кремле сочли инцидент с чествованием гитлеровца возмутительным. Позже в связи со скандалом члены парламента Канады осудили нацизм во всех его проявлениях, передавал CTV News.