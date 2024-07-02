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Мадуро сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Ведомости

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США для возобновления двусторонних отношений. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.

«Мы больше не будем встречаться тайно, потому что мы увидели, что тайное проведение диалоговых встреч только поощряет спекуляции и слухи. По этой причине мы соберем стол для открытого диалога, чтобы вся страна и международное сообщество своими глазами увидели, что в Венесуэле царит мир и понимание», – отметил он.

Мадуро рассказал, что получил запрос возобновить диалог с США два месяца назад. По его словам, переговоры начнутся уже 10 июля. Такое решение Мадуро принял на фоне информации спецслужб США о его возможном переизбрании на выборах 28 июля. Президент Венесуэлы добавил, что хочет преодолеть «конфронтацию с севером» посредством диалога.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США 23 января 2019 г. и выслала из страны американских дипломатов. Это произошло после того, как Вашингтон признал временным президентом республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо. США и их союзники в ответ ввели против Венесуэлы санкции. В частности, ограничения коснулись нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы. В конце 2022 г. США несколько ослабили санкции, разрешив американской Chevron добывать, перерабатывать и поставлять нефть в сотрудничестве с PDVSA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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