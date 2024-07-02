Мадуро сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США 23 января 2019 г. и выслала из страны американских дипломатов. Это произошло после того, как Вашингтон признал временным президентом республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо. США и их союзники в ответ ввели против Венесуэлы санкции. В частности, ограничения коснулись нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы. В конце 2022 г. США несколько ослабили санкции, разрешив американской Chevron добывать, перерабатывать и поставлять нефть в сотрудничестве с PDVSA.