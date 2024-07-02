Мадуро сообщил о возобновлении прямых переговоров с США
Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США для возобновления двусторонних отношений. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.
«Мы больше не будем встречаться тайно, потому что мы увидели, что тайное проведение диалоговых встреч только поощряет спекуляции и слухи. По этой причине мы соберем стол для открытого диалога, чтобы вся страна и международное сообщество своими глазами увидели, что в Венесуэле царит мир и понимание», – отметил он.
Мадуро рассказал, что получил запрос возобновить диалог с США два месяца назад. По его словам, переговоры начнутся уже 10 июля. Такое решение Мадуро принял на фоне информации спецслужб США о его возможном переизбрании на выборах 28 июля. Президент Венесуэлы добавил, что хочет преодолеть «конфронтацию с севером» посредством диалога.
Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США 23 января 2019 г. и выслала из страны американских дипломатов. Это произошло после того, как Вашингтон признал временным президентом республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо. США и их союзники в ответ ввели против Венесуэлы санкции. В частности, ограничения коснулись нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы. В конце 2022 г. США несколько ослабили санкции, разрешив американской Chevron добывать, перерабатывать и поставлять нефть в сотрудничестве с PDVSA.