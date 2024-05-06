Мадуро: США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу
США проводят милитаризацию в латиноамериканском регионе и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, как делали это в отношении Украины против России. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Видео опубликовано на странице исполнительного вице-президента республики Делси Родригес в Х.
«Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. <...> Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану», – сказал Мадуро.
По его мнению, США недооценивают Венесуэлу и не знают, на что способна республика «перед лицом угроз». Родригес же в подписи к видео призвала Латинскую Америку и Карибский бассейн выступить против американской милитаризации.
Спор между Венесуэлой и Гайаной касается территории Эссекибо. Ее площадь составляет 160 000 кв. км. В 1966 г. Венесуэла и Великобритания (перед предоставлением независимости Гайане) подписали Женевский договор о поиске мирного решения этого спора. В 2015 г., после обнаружения в Гайане более 30 нефтяных месторождений, споры возобновились.
В декабре 2023 г. по итогам референдума, инициированного Мадуро, более 95% венесуэльцев высказались за присоединение Эссекибо. После этого президент Венесуэлы подписал ряд документов, связанных с вхождением спорного региона в состав страны. Эссекибо был включен в состав республики в качестве 24 штата.