Мадуро: США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

Спор между Венесуэлой и Гайаной касается территории Эссекибо. Ее площадь составляет 160 000 кв. км. В 1966 г. Венесуэла и Великобритания (перед предоставлением независимости Гайане) подписали Женевский договор о поиске мирного решения этого спора. В 2015 г., после обнаружения в Гайане более 30 нефтяных месторождений, споры возобновились.