Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Мадуро: США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

Ведомости

США проводят милитаризацию в латиноамериканском регионе и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, как делали это в отношении Украины против России. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Видео опубликовано на странице исполнительного вице-президента республики Делси Родригес в Х.

«Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле. Там уже сейчас 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Южного командования. <...> Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану», – сказал Мадуро.

По его мнению, США недооценивают Венесуэлу и не знают, на что способна республика «перед лицом угроз». Родригес же в подписи к видео призвала Латинскую Америку и Карибский бассейн выступить против американской милитаризации.

Спор между Венесуэлой и Гайаной касается территории Эссекибо. Ее площадь составляет 160 000 кв. км. В 1966 г. Венесуэла и Великобритания (перед предоставлением независимости Гайане) подписали Женевский договор о поиске мирного решения этого спора. В 2015 г., после обнаружения в Гайане более 30 нефтяных месторождений, споры возобновились.

В декабре 2023 г. по итогам референдума, инициированного Мадуро, более 95% венесуэльцев высказались за присоединение Эссекибо. После этого президент Венесуэлы подписал ряд документов, связанных с вхождением спорного региона в состав страны. Эссекибо был включен в состав республики в качестве 24 штата.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных