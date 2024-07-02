Си Цзиньпин: саммит ШОС в Астане откроет новую страницу сотрудничества
Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сплотит страны и будет способствовать развитию их отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной агентством «Казинформ» в преддверии визита китайского лидера в Казахстан.
Си отметил, что Китай ценит огромную плодотворную работу Казахстана в рамках председательства в ШОС, которая способствовала повышению авторитета организации.
«Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шосовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества», – добавил китайский лидер.
Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Из-за визитов высокопоставленных лиц на период саммита в Астане введут правовой режим антитеррористической операции. Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.