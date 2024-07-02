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Си Цзиньпин: саммит ШОС в Астане откроет новую страницу сотрудничества

Ведомости

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сплотит страны и будет способствовать развитию их отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной агентством «Казинформ» в преддверии визита китайского лидера в Казахстан.

Си отметил, что Китай ценит огромную плодотворную работу Казахстана в рамках председательства в ШОС, которая способствовала повышению авторитета организации.

«Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шосовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества», – добавил китайский лидер.

Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Из-за визитов высокопоставленных лиц на период саммита в Астане введут правовой режим антитеррористической операции. Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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