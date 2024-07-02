Си Цзиньпин: саммит ШОС в Астане откроет новую страницу сотрудничества

Из-за визитов высокопоставленных лиц на период саммита в Астане введут правовой режим антитеррористической операции. Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.