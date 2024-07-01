В Астане введут режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС
В Астане из-за саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) введут правовой режим антитеррористической операции, сообщает комитет национальной безопасности Казахстана.
«В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алма-Аты правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах», – говорится в сообщении ведомства.
Режим будет действовать с 00:01 2 июля по 23:59 4 июля по местному времени (с 1 июля 22:01 мск по 4 июля 21:59 мск). Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено в период пребывания охраняемых лиц. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.
В сообщении ведомства указано, что в период со 2 по 5 июля в Казахстане пройдет ряд важных международных мероприятий. В связи с этим уполномоченные госорганы принимают соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности иностранных делегаций.
Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.