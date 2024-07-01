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В Астане введут режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС

Ведомости

В Астане из-за саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) введут правовой режим антитеррористической операции, сообщает комитет национальной безопасности Казахстана.

«В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алма-Аты правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах», – говорится в сообщении ведомства.

Режим будет действовать с 00:01 2 июля по 23:59 4 июля по местному времени (с 1 июля 22:01 мск по 4 июля 21:59 мск). Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено в период пребывания охраняемых лиц. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.

В сообщении ведомства указано, что в период со 2 по 5 июля в Казахстане пройдет ряд важных международных мероприятий. В связи с этим уполномоченные госорганы принимают соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности иностранных делегаций.

Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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