В Астане введут режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС

Режим будет действовать с 00:01 2 июля по 23:59 4 июля по местному времени (с 1 июля 22:01 мск по 4 июля 21:59 мск). Помимо этого в городах Астана, Алма-Ата, Караганда и Кокшетау на этот же период будет установлен умеренный (желтый) уровень террористической опасности. Передвижение людей и транспорта будет ограничено в период пребывания охраняемых лиц. Власти также усилят меры безопасности в аэропортах и на вокзалах.