Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан 2–6 июля

5 июня стало известно, что полноправным членом ШОС на саммите в этом году станет Белоруссия. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин, назвав будущее решение историческим прорывом. Он также отметил, что за время своего существования ШОС превратилась из регионального механизма в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.