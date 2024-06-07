Песков: Россия приветствует интерес стран к ШОС
Россия приветствует интерес стран к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На данный момент нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран в ШОС. «Нет, пока, насколько я знаю, не было. Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона», – ответил Песков на соответсвующий вопрос.
В ответе на вопрос, вступит ли Белоруссия в ШОС, Песков добавил, что Россия приветствует интерес всех стран к ШОС, в особенности такого союзника РФ, как Белоруссия.
5 июня стало известно, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане в июле. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин, назвав будущее решение историческим прорывом. Он также отметил, что за время своего существования ШОС превратилась из регионального механизма в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.
Кроме того, 4 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия поддержит полноправное членство Афганистана в ШОС. Это произойдет после исключения «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) из списка запрещенных организаций.