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Песков: Россия приветствует интерес стран к ШОС

Ведомости

Россия приветствует интерес стран к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На данный момент нет понимания, на каком уровне будет представлен Иран в ШОС. «Нет, пока, насколько я знаю, не было. Пока нет понимания, на каком уровне будет представлена иранская сторона», – ответил Песков на соответсвующий вопрос.

В ответе на вопрос, вступит ли Белоруссия в ШОС, Песков добавил, что Россия приветствует интерес всех стран к ШОС, в особенности такого союзника РФ, как Белоруссия.

5 июня стало известно, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в Астане в июле. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин, назвав будущее решение историческим прорывом. Он также отметил, что за время своего существования ШОС превратилась из регионального механизма в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.

Кроме того, 4 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия поддержит полноправное членство Афганистана в ШОС. Это произойдет после исключения «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) из списка запрещенных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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