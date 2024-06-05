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Белоруссия станет членом ШОС в июле

Ведомости

Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на июльском саммите в Астане. Об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин на открытии XIX заседания экспертного форума ШОС в Ташкенте.

«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Чжан Мин назвал будущее решение историческим прорывом. Он отметил, что за время своего существования ШОС превратилась из регионального механизма в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.

4 июля 2023 г. в рамках саммита ШОС под председательством Индии лидеры стран – членов организации подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Подписание документа запустило процедуру присоединения республики к ШОС в качестве страны-члена. 31 мая этого года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предстоящий саммит ШОС по телефону.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. В 2023 г. в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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