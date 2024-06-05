Белоруссия станет членом ШОС в июле
Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на июльском саммите в Астане. Об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин на открытии XIX заседания экспертного форума ШОС в Ташкенте.
«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Чжан Мин назвал будущее решение историческим прорывом. Он отметил, что за время своего существования ШОС превратилась из регионального механизма в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.
4 июля 2023 г. в рамках саммита ШОС под председательством Индии лидеры стран – членов организации подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Подписание документа запустило процедуру присоединения республики к ШОС в качестве страны-члена. 31 мая этого года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предстоящий саммит ШОС по телефону.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. В 2023 г. в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.