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Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О присоединении Республики Беларусь к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества». Документ опубликован на национальном правовом портале республики.

Согласно закону, Белоруссия присоединяется к 22 документам ШОС в процессе «получения статуса государства – члена» организации. Среди них – хартия ШОС, соглашения о сотрудничестве в таможенных делах, в борьбе с преступностью, в области образования, о проведении военных учений, а также конвенции против терроризма, по противодействию экстремизму и др.

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Кроме того, Совету министров поручено принять меры для оформления участия страны в указанных международных договорах.

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30 июня закон одобрили Палата представителей и Совет республики Национального собрания Белоруссии.

4 июля в рамках саммит ШОС под председательством Индии страны лидеры стран организации подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Подписание документа запускает процедуру присоединения республики к объединению в качестве страны-члена.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. Также 4 июля в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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