Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О присоединении Республики Беларусь к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества». Документ опубликован на национальном правовом портале республики.
Согласно закону, Белоруссия присоединяется к 22 документам ШОС в процессе «получения статуса государства – члена» организации. Среди них – хартия ШОС, соглашения о сотрудничестве в таможенных делах, в борьбе с преступностью, в области образования, о проведении военных учений, а также конвенции против терроризма, по противодействию экстремизму и др.
Кроме того, Совету министров поручено принять меры для оформления участия страны в указанных международных договорах.
30 июня закон одобрили Палата представителей и Совет республики Национального собрания Белоруссии.
4 июля в рамках саммит ШОС под председательством Индии страны лидеры стран организации подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Подписание документа запускает процедуру присоединения республики к объединению в качестве страны-члена.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. Также 4 июля в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.