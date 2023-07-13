Белоруссия присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. Также 4 июля в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.