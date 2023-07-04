Страны ШОС приняли итоговую декларацию

Помимо этого, страны ШОС заявили о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также выступили против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Участники саммита также подтвердили идею, согласно которой космическое пространство должно оставаться свободным от оружия.