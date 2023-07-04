Страны ШОС приняли итоговую декларацию
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита 4 июля в Нью-Дели приняли декларацию, в которой в том числе договорились о необходимости более справедливого международного сотрудничества и формировании многополярного миропорядка. Документ опубликован в Telegram-канале ШОС.
«Государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтверждают приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка», – сказано в документе.
Помимо этого, страны ШОС заявили о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также выступили против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Участники саммита также подтвердили идею, согласно которой космическое пространство должно оставаться свободным от оружия.
Страны ШОС также договорились объявить 2024 г. годом экологии в связи со значимостью сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва поддерживает проект декларации, которая отражает цели и задачи стран – участниц ШОС, а также содержит консолидированную позицию по основным вопросам международной повестки. Путин добавил, что ШОС твердо привержена формированию справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве.
4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства–члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия. В этот же день Иран официально стал членом ШОС.