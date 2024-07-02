Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Сергея Левкина от должности главы департамента градостроительной политики. Об этом сообщается на сайте мэра города.
«Освободить Левкина Сергея Ивановича от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в соответствующем распоряжении.
Левкин руководил департаментом градостроительной политики столицы с 2011 г. Новый глава департамента Овчинский окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. В 2011 г. он занял должность советника управления Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов. С 2012 по 2013 г. был начальником отдела государственной регистрации прав на земельные участки. После этого до 2018 г. занимал должность замначальника главного контрольного управления столицы. В 2022 г. был назначен руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.