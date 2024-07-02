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Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Сергея Левкина от должности главы департамента градостроительной политики. Об этом сообщается на сайте мэра города.

«Освободить Левкина Сергея Ивановича от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в соответствующем распоряжении.

В качестве нового главы Собянин назначил Владислава Овчинского – бывшего руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Место Овчинского занял бывший заместитель руководителя департамента Анатолий Гарбузов.

Левкин руководил департаментом градостроительной политики столицы с 2011 г. Новый глава департамента Овчинский окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. В 2011 г. он занял должность советника управления Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов. С 2012 по 2013 г. был начальником отдела государственной регистрации прав на земельные участки. После этого до 2018 г. занимал должность замначальника главного контрольного управления столицы. В 2022 г. был назначен руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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