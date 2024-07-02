Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы

Левкин руководил департаментом градостроительной политики столицы с 2011 г. Новый глава департамента Овчинский окончил экономический факультет Российского государственного гуманитарного университета. В 2011 г. он занял должность советника управления Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов. С 2012 по 2013 г. был начальником отдела государственной регистрации прав на земельные участки. После этого до 2018 г. занимал должность замначальника главного контрольного управления столицы. В 2022 г. был назначен руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики.