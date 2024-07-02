Российские войска поразили девять украинских самолетов за сутки

2 июля Forbes писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут себе позволить потерю истребителей Су-27, пять из которых были уничтожены российской армией. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС <...> с февраля 2022 г.», – говорится в материале.