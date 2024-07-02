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Российские войска поразили девять украинских самолетов за сутки

Ведомости

Военнослужащие российской армии за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, французскую управляемую авиабомбу Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотный летательный аппарат, включая турецкий Bayraktar TB2.

2 июля Forbes писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут себе позволить потерю истребителей Су-27, пять из которых были уничтожены российской армией. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС <...> с февраля 2022 г.», – говорится в материале.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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