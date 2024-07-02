Российские войска поразили девять украинских самолетов за сутки
Военнослужащие российской армии за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, французскую управляемую авиабомбу Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 81 беспилотный летательный аппарат, включая турецкий Bayraktar TB2.
2 июля Forbes писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут себе позволить потерю истребителей Су-27, пять из которых были уничтожены российской армией. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС <...> с февраля 2022 г.», – говорится в материале.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России.