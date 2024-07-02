Forbes: ВСУ не могут себе позволить потерю Су-27 в Миргороде

2 июля Минобороны России отчиталось о нанесении группового ракетного удара по самолетам ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. С помощью «Искандера-М» российские силы уничтожили пять действующих самолетов. По данным ведомства, еще два истребителя Су-27, которые находились на ремонте, повреждены.