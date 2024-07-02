Forbes: ВСУ не могут себе позволить потерю Су-27 в Миргороде
ВСУ не могут себе позволить потерю истребителей Су-27, пять из которых уничтожили Вооруженные силы России. Об этом пишет издание Forbes.
«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС <...> с февраля 2022 г.», – сказано в публикации.
Издание приводит слова представителя украинских ВВС Юрия Игната, который признал, что у армии есть «некоторые потери». Отмечается, что украинские блогеры выступили с критикой офицеров ВСУ, которые позволили оставить Су-27 на открытой базе в опасной близости от передовой.
2 июля Минобороны России отчиталось о нанесении группового ракетного удара по самолетам ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. С помощью «Искандера-М» российские силы уничтожили пять действующих самолетов. По данным ведомства, еще два истребителя Су-27, которые находились на ремонте, повреждены.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.