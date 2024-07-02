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Forbes: ВСУ не могут себе позволить потерю Су-27 в Миргороде

Ведомости

ВСУ не могут себе позволить потерю истребителей Су-27, пять из которых уничтожили Вооруженные силы России. Об этом пишет издание Forbes.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанных украинских ВВС <...> с февраля 2022 г.», – сказано в публикации.

Издание приводит слова представителя украинских ВВС Юрия Игната, который признал, что у армии есть «некоторые потери». Отмечается, что украинские блогеры выступили с критикой офицеров ВСУ, которые позволили оставить Су-27 на открытой базе в опасной близости от передовой.

2 июля Минобороны России отчиталось о нанесении группового ракетного удара по самолетам ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. С помощью «Искандера-М» российские силы уничтожили пять действующих самолетов. По данным ведомства, еще два истребителя Су-27, которые находились на ремонте, повреждены.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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