ВС России уничтожили пять истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород»
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой ракетный удар по самолетам ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для удара использовался ракетный комплекс «Искандер-М». В результате противник потерял пять действующих самолетов. Еще два истребителя Су-27, находящиеся на ремонте, были повреждены.
Военное ведомство также опубликовало видео уничтожения авиатехники ВСУ.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.
1 июля Минобороны сообщило, что за сутки российские войска поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке, а также инфраструктуру военного аэродрома. Местоположение и название аэродрома не уточнялись.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С начала спецоперации противник потерял 616 самолетов, 276 вертолетов, свыше 27 000 беспилотников, более 16 400 танков и других боевых бронированных машин, 535 зенитных ракетных комплексов и другого вооружения.