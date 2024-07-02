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ВС России уничтожили пять истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород»

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой ракетный удар по самолетам ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для удара использовался ракетный комплекс «Искандер-М». В результате противник потерял пять действующих самолетов. Еще два истребителя Су-27, находящиеся на ремонте, были повреждены.

Военное ведомство также опубликовало видео уничтожения авиатехники ВСУ.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.

1 июля Минобороны сообщило, что за сутки российские войска поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке, а также инфраструктуру военного аэродрома. Местоположение и название аэродрома не уточнялись.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

С начала спецоперации противник потерял 616 самолетов, 276 вертолетов, свыше 27 000 беспилотников, более 16 400 танков и других боевых бронированных машин, 535 зенитных ракетных комплексов и другого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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