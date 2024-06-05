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Путин назвал число взятых в плен украинских солдат

Ведомости

Потери России в ходе конфликта в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.

В плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а в России – 6465 украинских солдат и офицеров, сообщил президент. Он также отметил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины тоже составляет примерно один к пяти.

Кроме того, Путин ответил на вопрос, почему объем потерь российских военнослужащих не раскрывается. Он подчеркнул, что об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят с «извращением цифр».

Глава государства добавил, что мобилизация на Украине направлена только на восполнение потерь – ВСУ призывают около 30 000 человек в месяц. По его словам, граждан Украины в ходе мобилизации «хватают на улицах», а желающих воевать в стране немного.

23 апреля экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих. Тогда он сообщил, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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