Путин назвал число взятых в плен украинских солдат
Потери России в ходе конфликта в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.
В плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а в России – 6465 украинских солдат и офицеров, сообщил президент. Он также отметил, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины тоже составляет примерно один к пяти.
Кроме того, Путин ответил на вопрос, почему объем потерь российских военнослужащих не раскрывается. Он подчеркнул, что об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят с «извращением цифр».
Глава государства добавил, что мобилизация на Украине направлена только на восполнение потерь – ВСУ призывают около 30 000 человек в месяц. По его словам, граждан Украины в ходе мобилизации «хватают на улицах», а желающих воевать в стране немного.
23 апреля экс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военнослужащих. Тогда он сообщил, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения.