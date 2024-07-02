Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН
Новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России стал Сергей Щербаков. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Документ вступил в силу со дня его подписания – 2 июля.
По данным ТАСС, прежде Щербаков работал в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Среди прочего, в его компетенции была реализация программ цифровой трансформации государства.