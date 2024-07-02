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Reuters: предвыборный штаб Байдена смог привлечь $264 млн во II квартале

Ведомости

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена во II квартале 2024 г. привлекла $264 млн, передает агентство Reuters со ссылкой на сторонников демократов.

В июне штаб собрал $127 млн, причем в день катастрофических для Байдена дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом удалось привлечь рекордное количество средств.

30 июня и 1 июля команда Байдена провела ряд трудных переговоров с важнейшими спонсорами предвыборного штаба, которые стали все чаще задаваться вопросом, следует ли 81-летнему президенту баллотироваться.

Наиболее вероятной заменой Байдена на грядущих президентских выборах считается вице-президент США Камала Харрис. Этот вариант сопряжен с риском, поскольку показатели Харрис в опросах примерно такие же низкие, как у Байдена. Однако она достаточно популярна среди демократов, особенно среди женщин и чернокожих избирателей.

После дебатов Харрис стала самым сильным общественным защитником Байдена. Сразу после его неудачного выступления она дала несколько интервью, пытаясь сгладить панику, быстро распространившуюся среди демократов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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