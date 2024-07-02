Reuters: предвыборный штаб Байдена смог привлечь $264 млн во II квартале
Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена во II квартале 2024 г. привлекла $264 млн, передает агентство Reuters со ссылкой на сторонников демократов.
В июне штаб собрал $127 млн, причем в день катастрофических для Байдена дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом удалось привлечь рекордное количество средств.
30 июня и 1 июля команда Байдена провела ряд трудных переговоров с важнейшими спонсорами предвыборного штаба, которые стали все чаще задаваться вопросом, следует ли 81-летнему президенту баллотироваться.
Наиболее вероятной заменой Байдена на грядущих президентских выборах считается вице-президент США Камала Харрис. Этот вариант сопряжен с риском, поскольку показатели Харрис в опросах примерно такие же низкие, как у Байдена. Однако она достаточно популярна среди демократов, особенно среди женщин и чернокожих избирателей.
После дебатов Харрис стала самым сильным общественным защитником Байдена. Сразу после его неудачного выступления она дала несколько интервью, пытаясь сгладить панику, быстро распространившуюся среди демократов.