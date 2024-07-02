Reuters: предвыборный штаб Байдена смог привлечь $264 млн во II квартале

Наиболее вероятной заменой Байдена на грядущих президентских выборах считается вице-президент США Камала Харрис. Этот вариант сопряжен с риском, поскольку показатели Харрис в опросах примерно такие же низкие, как у Байдена. Однако она достаточно популярна среди демократов, особенно среди женщин и чернокожих избирателей.