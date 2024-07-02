Против кандидатуры Джо Байдена высказался первый конгрессмен-демократ

Он поблагодарил Байдена за годы службы и подчеркнул, что президент «достиг многого» для страны как во внутренней политике, так и во внешней. В то же самое время Доггетт подчеркнул, что у Байдена практически нет шансов победить бывшего президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах.