Против кандидатуры Джо Байдена высказался первый конгрессмен-демократ
Конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал президента США Джо Байдена не участвовать в президентских выборах. Об этом 2 июля сообщила газета The Texas Tribune.
Он поблагодарил Байдена за годы службы и подчеркнул, что президент «достиг многого» для страны как во внутренней политике, так и во внешней. В то же самое время Доггетт подчеркнул, что у Байдена практически нет шансов победить бывшего президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах.
Доггетт – первый действующий демократ в палате представителей США, выступивший за отказ Байдена от участия в выборах.
Призывы сняться с выборов активизировались после слабого выступления Байдена на первых предвыборных дебатах с Трампом 28 июня по московскому времени.
Лично Байден, а также представители его избирательного штаба не раз заявляли о намерении президента продолжать кампанию.