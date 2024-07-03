В Кремле оценили вступление Белоруссии в ШОС
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) будет большим приобретением для организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем вступление Белоруссии в ШОС. Это наш очень важный союзник. И вступление в ШОС соответствует интересам Белоруссии, и, конечно, это будет большое приобретение для Шанхайской организации сотрудничества», – сказал он.
Процесс расширения ШОС – поэтапный, отметили в Кремле, поэтому на то, чтобы вступить в организацию, требуется время. Количество организаций, желающих присоединиться к ШОС, достаточно большое, поэтому процесс расширения также будет обсуждаться на саммите ШОС, добавил Песков.
Саммит ШОС в этом году пройдет 4 июля. Президент России Владимир Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите, а также проведет серию двусторонних переговоров, в том числе с Си, Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.