Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии
Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рад нашей новой встрече. В этом году мы отмечаем знаковую дату – 85 лет победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров. И в целом отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий», – сказал Путин.
Во время встречи глава России отметил уверенный рост товарооборота между странами. При этом в прошлом году, по словам Путина, наблюдалось некоторое снижение. За первое полугодие 2024 г. «набран хороший темп», сообщил он.
Путин также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Он отметил, что она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики. В разговоре с Хурэлсухом он также подчеркнул, что соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией создаст новые возможности для развития и расширит ее взаимодействие с РФ.
Лидер России заявил, что государство безвозмездно помогает Монголии справиться с последствиями изменения климата. Путин также сообщил, что РФ готова увеличить квоту на обучение монгольских студентов. Сейчас она, по словам президента, является одной из самых больших и составляет 620 мест.
Саммит ШОС в этом году проходит в Астане. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.
3 июля ночью Путин прибыл в Казахстан. У него запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.