Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии

Путин также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Он отметил, что она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики. В разговоре с Хурэлсухом он также подчеркнул, что соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией создаст новые возможности для развития и расширит ее взаимодействие с РФ.