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Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии

Ведомости

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рад нашей новой встрече. В этом году мы отмечаем знаковую дату – 85 лет победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров. И в целом отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий», – сказал Путин.

Во время встречи глава России отметил уверенный рост товарооборота между странами. При этом в прошлом году, по словам Путина, наблюдалось некоторое снижение. За первое полугодие 2024 г. «набран хороший темп», сообщил он.

Путин также предложил Хурэлсуху обсудить расширение сотрудничества стран в сфере энергетики. Он отметил, что она была и является основным направлением взаимодействия России и Монголии. Президент добавил, что расширение сотрудничества может коснуться, в частности, углеводородов и электроэнергетики. В разговоре с Хурэлсухом он также подчеркнул, что соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией создаст новые возможности для развития и расширит ее взаимодействие с РФ.

Лидер России заявил, что государство безвозмездно помогает Монголии справиться с последствиями изменения климата. Путин также сообщил, что РФ готова увеличить квоту на обучение монгольских студентов. Сейчас она, по словам президента, является одной из самых больших и составляет 620 мест.

Саммит ШОС в этом году проходит в Астане. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.

3 июля ночью Путин прибыл в Казахстан. У него запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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