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Армения и США обсуждают строительство новой АЭС

Ведомости

Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, процесс вошел в предметную фазу. Стороны обсуждают правовую основу, без которой невозможно продвигаться в строительстве.

«В данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать», – уточнил Григорян (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Армения старается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами.

В мае 2023 г. стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов как в Армении, так и в других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы «привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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