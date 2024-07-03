Армения и США обсуждают строительство новой АЭС
Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.
По его словам, процесс вошел в предметную фазу. Стороны обсуждают правовую основу, без которой невозможно продвигаться в строительстве.
«В данный момент могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в США будут завершены, после чего мы начнем работать», – уточнил Григорян (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Армения старается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами.
В мае 2023 г. стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов как в Армении, так и в других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы «привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР».