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Министры обороны СНГ договорились усовершенствовать военные системы

Ведомости

На встрече в Минске главы оборонных ведомств стран – участниц СНГ договорились усовершенствовать совместные системы военного назначения. Речь идет, в том числе, о связи, разминировании и контроле радиационной, химической и биологической обстановки. Об этом заявил председатель Совета министров обороны СНГ, глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.

«Подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 г., по созданию базовой организации государств содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам», – добавил Белоусов.

Кроме того, министры договорились использовать белорусский опыт военно-патриотического воспитания военнослужащих.

В заключение Белоусов добавил, что не сегодняшнем заседании Совета также были согласованы совместные мероприятия вооруженных сил СНГ на 2025 г.

Совет министров обороны СНГ был образован в 1992 г. Он является высшим коллегиальным органом Совета глав государств содружества по вопросам военной политики и военного строительства. Среди его ключевых функций – координация военного сотрудничества членов СНГ, разработка предложений по предотвращению вооруженных конфликтов, а также рассмотрение проектов документов по вопросам обороны и военного строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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