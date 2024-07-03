Министры обороны СНГ договорились усовершенствовать военные системы

«Подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 г., по созданию базовой организации государств содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам», – добавил Белоусов.