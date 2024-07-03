Министры обороны СНГ договорились усовершенствовать военные системы
На встрече в Минске главы оборонных ведомств стран – участниц СНГ договорились усовершенствовать совместные системы военного назначения. Речь идет, в том числе, о связи, разминировании и контроле радиационной, химической и биологической обстановки. Об этом заявил председатель Совета министров обороны СНГ, глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
«Подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 г., по созданию базовой организации государств содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам», – добавил Белоусов.
Кроме того, министры договорились использовать белорусский опыт военно-патриотического воспитания военнослужащих.
В заключение Белоусов добавил, что не сегодняшнем заседании Совета также были согласованы совместные мероприятия вооруженных сил СНГ на 2025 г.
Совет министров обороны СНГ был образован в 1992 г. Он является высшим коллегиальным органом Совета глав государств содружества по вопросам военной политики и военного строительства. Среди его ключевых функций – координация военного сотрудничества членов СНГ, разработка предложений по предотвращению вооруженных конфликтов, а также рассмотрение проектов документов по вопросам обороны и военного строительства.