Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

Белоусов был назначен министром обороны РФ в мае. На этом посту он сменил Сергея Шойгу, который до этого с 2012 г. также был председателем Совета министров обороны СНГ. До назначения Белоусов был первым вице-премьером РФ. С 2013 по 2020 г. занимал должность помощника президента. Среди своих задач на посту главы Минобороны РФ Белоусов называл интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны и максимальную открытость к инновациям. В конце мая министр также отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства, эту тему он обсуждал на переговорах с Хрениным в Минске.