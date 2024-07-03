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Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

С 2012 года этот пост занимал Сергей Шойгу
Екатерина Щербинина
Пресс-служба Минобороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании Совета, проходящего в Минске.

«Позвольте от всех присутствующих поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателя нашего Совета», – сказал Хренин и передал слово Белоусову.

«На фоне глобальной нестабильности и усиления напряженности по периметру внешних границ содружества особое значение придаем совершенствованию механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, и угрозам. Это один из наших приоритетов», – сказал Белоусов.

Совет министров обороны стран – членов СНГ начался в Минске 3 июля. Участниками заседания стали военные делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Они планируют рассмотреть развитие военного сотрудничества государств – членов содружества. В частности, речь будет идти о совершенствовании совместных систем военного назначения. Будут также утверждены совместные мероприятия на 2025 г.

Совет министров обороны СНГ был образован 14 февраля 1992 г. Он является высшим коллегиальным органом Совета глав государств содружества по вопросам военной политики и военного строительства. Среди основных функций Совета – координация военного сотрудничества членов СНГ, разработка предложений по предотвращению вооруженных конфликтов, а также рассмотрение проектов договоров, соглашений и других документов по вопросам обороны и военного строительства.

Белоусов был назначен министром обороны РФ в мае. На этом посту он сменил Сергея Шойгу, который до этого с 2012 г. также был председателем Совета министров обороны СНГ. До назначения Белоусов был первым вице-премьером РФ. С 2013 по 2020 г. занимал должность помощника президента. Среди своих задач на посту главы Минобороны РФ Белоусов называл интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны и максимальную открытость к инновациям. В конце мая министр также отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства, эту тему он обсуждал на переговорах с Хрениным в Минске.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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