Белоусов отметил необходимость дополнительных мер безопасности Союзного государства
Министр обороны России Андрей Белоусов отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом он заявил на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
«Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», – подчеркнул российский министр.
Он также отметил, что Белоруссия остается для России ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером.
Белоусов прибыл в Минск для встречи с Хрениным 24 мая. Министры планируют обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
23 мая в Белоруссию с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко он планирует обсудить комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере.
Кроме того, Путин обсудит с Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.