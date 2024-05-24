Андрей Белоусов прибыл в Минск для встречи с главой минобороны Белоруссии
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для встречи с главой белорусского военного ведомства Виктором Хрениным. Об этом сообщает минобороны республики.
В Минске министры проведут рабочую встречу, на которой обсудят вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
23 мая президент РФ Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко он планирует обсудить комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере.
Кроме того, Путин обсудит с Лукашенко учения с применением нестратегического ядерного оружия. Тема предстоящих учений – это ответная реакция на соответствующие инициативы стран Запада и США.