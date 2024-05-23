Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом

До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Последняя очная встреча глав России и Белоруссии состоялась 8 мая в Москве на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).