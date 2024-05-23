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Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщает агентство «Белта».

Самолет Путина приземлился в Национальном аэропорту Минска. 24 мая во Дворце Независимости пройдут официальные переговоры президентов в узком и расширенном составах.

Стороны планируют обсудить весь комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Особое внимание лидеры России и Белоруссии обратят на международную повестку, обстановку в регионе, в том числе реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Последняя очная встреча глав России и Белоруссии состоялась 8 мая в Москве на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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