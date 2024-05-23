Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщает агентство «Белта».
Самолет Путина приземлился в Национальном аэропорту Минска. 24 мая во Дворце Независимости пройдут официальные переговоры президентов в узком и расширенном составах.
Стороны планируют обсудить весь комплекс российско-белорусских отношений, включая интеграционную повестку, политический диалог, продвижение торгово-экономических проектов, укрепление безопасности и сотрудничество в гуманитарной сфере.
Особое внимание лидеры России и Белоруссии обратят на международную повестку, обстановку в регионе, в том числе реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
До этого Путин находился в Минске с визитом в ноябре 2023 г., тогда проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Последняя очная встреча глав России и Белоруссии состоялась 8 мая в Москве на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).